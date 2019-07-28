شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مختلفة هتعرضك لـ بحة الصوت.. أبرزها ارتجاع المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحة الصوت مشكلة مزعجة نتعرض لها فى بعض الأحيان، مما يؤثر على الأحبال الصوتية ويسبب ألما شديدا وعدم القدرة على الكلام، قد يكون ذلك بسبب الإصابة ببعض الأمراض والالتهابات أو نتيجة اتباع عادات خاطئة.

وحسب ما ذكره موقع hearinghealthfoundation فإن أبرز أسباب بحة الصوت هى:



بحة الصوت

1: الصوت العالى والصراخ لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة ببحة الصوت وعدم القدرة على الكلام.

2: الإصابة بعدوى فيروسية والتهاب الحنجرة الشديد يسبب بحة فى الصوت.

3: ارتجاع المرىء من الأمراض التى تسبب بحة فى الصوت، وذلك نتيجة التهاب وتهيج الأحبال الصوتية بسبب حمض المعدة.

4: التدخين من العادات السيئة التى تؤثر على صحة الأحبال الصوتية والجهاز التنفسى وتسبب بحة الصوت ومشاكل عديدة.

Advertisements

5: التعرض المستمر للمواد الكيميائية والأتربة يسبب التهاب فى الجهاز التنفسى وبحة فى الصوت.

وهنا ينصح بزيارة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه مع اتباع بعض النصائح ومنها:

1: الاهتمام بتناول السوائل الدافئة التى تعزز صحة الأحبال الصوتية والجهاز التنفسى ومنها: الينسون والنعناع والكراوية.

2: تجنب التدخين أو التعرض للمواد الكيميائية، التى تسبب تهيج فى الجهاز التنفسى وتؤثر على الأحبال الصوتية.

3: ابتعد عن تناول الأطعمة الحارة والتى تحتوى على نسبة عالية من البهارات والتوابل التى تسبب تهيج الأحبال الصوتية.