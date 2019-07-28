شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت رياضى.. اعرف مسحوق البروتين وفائدة استخدامه بالحليب والماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروتين هو مادة مغذية أساسية ضرورية بكمية كبيرة فى الجسم، وأصبح مسحوق البروتين أحد المصادر الجيدة للبروتين في هذه الأيام، وجزء مهم للكثير من الأشخاص الذين يترددون على صالات الألعاب الرياضية ويؤدون تمرينات مختلفة.

يعد البروتين وفقا لتقرير موقع "livestrong" من الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد فى بناء الجسم البشري لأنها تحافظ على الأنسجة وتصلحها.

ويعد البروتين أيضا ضروريا للعظام والعضلات والغضاريف والجلد وصحة الدم، ويستخدم فى صنع الإنزيمات والهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى في الجسم، ويعتبر الحليب والبيض واللحوم والأسماك مصدرا غنيا للبروتين.

يتكون الحليب من نوعين من البروتين: الكازين والمصل، يتم فصل بروتين مصل اللبن عن بروتين الكازين في اللبن كمنتج ثانوي للجبن، ويعتبر بروتين مصل اللبن صحى لأنه يحتوى على 9 أحماض أمينية أساسية ومحتوى منخفض من اللاكتوز.



مسحوق البروتين للرياضين

يحتوى مسحوق البروتين عالى الجودة على بروتين مصل اللبن وهو مفيد جدًا لجسمنا، فقط 25-30 جراما من البروتين، بالإضافة إلى تناول البروتين اليومى يمكن أن تساعد فى الحصول على هدف اللياقة البدنية وتحفيز الشبع فى الجسم.

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يضاف كل من الماء والحليب إلى مسحوق البروتين للحصول على مشورب البروتين، ويعتبر اختيار الماء والحليب مع مسحوق البروتين راجع لتذوق الشخص.



مسحوق البروتين بالحليب

عندما يضاف مسحوق البروتين إلى الحليب فإنه يعزز مستوى البروتين في مشروبك، مما يوفر لك المزيد من الطاقة، حيث يحتوى الحليب بالفعل على بروتين طبيعي وكالسيوم عند إضافته مع بروتين مصل اللبن الإضافى، ويساعد فى بناء العضلات وأحيانًا يكون مفيدًا فى زيادة الوزن، إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن ، فلا تستخدم الحليب ومسحوق البروتين معًا.

يعتبر البروتين أفضل العناصر الغذائية لفقدان الوزن، فإذا كنت تريد أن تفقد الدهون بشكل أسرع، فأنت بحاجة إلى خلط مسحوق البروتين مع الماء مع كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات.