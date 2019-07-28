تلف محاليل "الفشل الكلوي" باليمن بعد احتجازها لدى الحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، السبت، إن محاليل مرضى الفشل الكلوي في محافظة إب، وسط البلاد، تعرضت للتلف بعد احتجازها في ظروف سيئة التخزين من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية.

واستنكر الوزير اليمني، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية (سبأ)، احتجاز مليشيا الحوثي الانقلابية محاليل الغسيل الكلوي الخاصة بهيئة مستشفى الثورة بمحافظة إب، أكبر مستشفيات المحافظة)، لأكثر من شهرين.

وحمل المليشيا الانقلابية مسؤولية تعرض تلك المحاليل للتلف جراء تعرضها للشمس والأمطار، وعدم توفر الظروف المناسبة للتخزين بعد الاحتجاز غير المبرر.

واستغرب باعوم صمت المنظمات الدولية على ما تقوم به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

كانت مليشيا الحوثي احتجزت شحنات أدوية بعدة محافظات يمنية، مع تنفيذها انتهاكات متكررة بحق العمل الإغاثي والمساعدات الصحية، وهو ما عرض حياة العديد من المرضى للخطر.