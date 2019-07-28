شكرا لقرائتكم إذا كنت تعاني الأرق.. إليك هذه المشروبات! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتاج أغلب الناس عادة إلى نحو 8 ساعات يوميا من النوم الجيد، إلا أن هناك بعض المنغصات التي يمكن أن تسبب الأرق للإنسان، وبالتالي لا يستطيع التمتع بيوم عمل جيد بعدد ساعات قليل من النوم.
وللتخلص من الأرق هناك مشروبات تساعد على استرخاء الأعصاب والنوم منها:
حليب الكركم:
يملك الكركم فوائد صحية عديدة، لأنه يكافح الالتهابات ويوفر إمدادات مضادات الأكسدة، ويمكن اعتماد هذا النوع من التوابل المستخدم على نطاق واسع، في تحسين جودة النوم.
أيضا كوكتيل الحليب بالموز:
يساعد شرب الحليب بالموز قبل النوم على استرخاء العضلات، ما يؤدي إلى نوم مريح في الليل.
كذلك حليب القمر مع الكرز:
وهو عبارة عن عصير الكرز الحامض ويضاف إليه الحليب الفاتر.
فإذا كنت ممن يعانون من الأرق عليك بكوب واحد من إحدى هذه المشروبات قبل النوم.
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