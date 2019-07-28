شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الفيروسات الكبدية تتسبب فى وفاة مليون شخص سنويا فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية بيانات منظمة الصحة العالمية، والتى أوضحت أن هناك 257 مليون شخص مصاب بفيروس بى، ويوجد 71 مليون شخص مصاب بفيروس سى فى العالم، موضحا أن التهاب الكبد الفيروسى يتسبب فى أكثر من مليون حالة وفاة كل عام، فى حين أن الوفيات الناجمة عن السل، وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" آخذة فى الانخفاض، فإن الوفيات الناجمة عن التهاب الكبد تتزايد.

وأشار المركز إلى أن اليوم العالمى لالتهاب الكبد يصادف يوم 28 يوليو من كل عام، وهو فرصة لمعرفة العبء العالمى لهذا المرض، وجهود مركز للسيطرة على الأمراض لمكافحة التهاب الكبد الفيروسى فى جميع أنحاء العالم، والإجراءات التى يمكن للأفراد القيام بها.

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رؤية مركز السيطرة على الأمراض هى القضاء على التهاب الكبد الفيروسى فى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، عندما تسمح الموارد، تتعاون مراكز السيطرة على الأمراض مع منظمة الصحة العالمية، وغيرها من الشركاء لمساعدة البلدان التى تعانى من معدلات عالية من العدوى على الوقاية من التهاب الكبد الفيروسى والسيطرة عليه، على سبيل المثال لتقليل عبء الإصابة بالتهاب الكبد الوبائى B وC، ويقدم مركز السيطرة على الأمراض المساعدة المالية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية، وبرامج التطعيم فى البلدان المثقلة بالأعباء، مثل تلك الموجودة فى الفلبين، فيتنام، وكمبوديا، سيراليون، جزر المحيط الهادئ.

وأوضح أنه لتقليل عبء جميع أنواع التهاب الكبد الفيروسى يساعد مركز السيطرة على الأمراض أيضًا منظمة الصحة العالمية، فى وضع سياسات للمراقبة والاختبار والرعاية والعلاج، بالإضافة إلى ذلك يعمل مركز السيطرة على الأمراض مع الدول لتطوير وتنفيذ برامج المكافحة والقضاء القومية، بعض الدول التى دعمتها CDC مؤخرًا تشمل باكستان والصين وجورجيا، يساعد هذا العمل فى تحديد أفضل الممارسات التى قد تكون نماذج للبلدان الأخرى، بما فى ذلك الولايات المتحدة، يساعد عمل مركز السيطرة على الأمراض الدول فى تخفيف عبء المرض على الصعيد العالمى، وتقليل المخاطر على المسافرين، وتحسين صحة الأشخاص.