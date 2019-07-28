شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب المحتملة وراء نوبة الكلى التى تقود إلى الفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندرك جميعا أهمية الكلى للتنظيم السليم لأعضاء الجسم، فهى تساعد على تصفية السموم والنفايات من الجسم، كما تساهم فى تنظيم ضغط الدم وإنتاج خلايا الدم الحمراء فى الجسم.

فيما يلى - ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" - بعض الأعراض الرئيسية التى تكشف عن الأداء غير السليم للكلي:

ضيق التنفس.

شعور دائم بالارتباك وصعوبة اتخاذ القرارات بشكل أسرع.

الخمول والشعور بالتعب.

الضعف والصعوبة في تنفيذ المهام اليومية.

كل هذه العلامات تحدث عندما يكون هناك تراكم للنفايات فى نظام الجسم، بسبب الأداء غير السليم للكلى، فعندما تبدأ الكلية فى فقدان قدرتها على التصفية، وتزداد سوائل الجسم مما قد يشكل خطورة على الحياة.



طعام لصحة الكلى

Advertisements

هناك العديد من الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى الفشل الكلوى فى أى وقت من الأوقات، وقد يستغرق الأمر بضع ساعات أو ربما بضعة أشهر، ويمكن أن يظهر التراكم التدريجى فى الجسم عدة علامات وأعراض فى الجسم، مثل:

- الجفاف المفاجئ والحاد للغاية مما يؤدى إلى ضيق التنفس.

- إصابة الكلى بسبب التسمم أو جرعة زائدة من الأدوية.

- انسداد المسالك البولية مما يؤدي إلى صعوبة فى التبول.

- مشاكل المناعة الكلوية مثل متلازمة الكلوية الحادة.