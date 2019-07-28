شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الربو.. 7 نصائح عليك اتباعها لحماية نفسك من الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو من الأمراض المزمنة التى يتعرض لها الكثيرون خصوصا كبار السن، مما يسبب ضيقا فى التنفس وسعال مستمرا، ووفقا لما ذكره موقع everydayhealth فهناك بعض النصائح يجب أن يتبعها مرضى الربو، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى:

الربو

1: تجنب التدخين أو التواجد فى أماكن بها مدخنون حتى لا يزيد من السعال وضيق التنفس.

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2: الابتعاد عن المواد التى تسبب الحساسية وتزيد من أعراض الربو مثل العطور والمواد الكيميائية والأدخنة وعوادم السيارات.

3: الحرص على تهوية المنزل والغرفة للوقاية من الفيروسات وانتشار العدوى فى الأماكن.

4: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث إنها تعمل على توسيع الرئتين والحفاظ على صحة الجهاز التنفسى وخصوصا رياضة السباحة.

5: الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز التنفسى وتحميه من الأمراض والعدوى ومنها" العسل الأبيض، البصل، الثوم، الخضروات الورقية، التونة".

6: تجنب الاقتراب من الحيوانات التى تزيد من الحساسية وأعراض الربو.

7: الحرص على تغطية الأنف عند الخروج فى الجو البارد، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.