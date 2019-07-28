شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن السكتة الدماغية الصامتة.. 7 خطوات للوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الجمعية القومية للسكتة الدماغية أن السكتة الدماغية يمكن أن تحدث لأى شخص فى أى وقت، ويحدث ذلك عندما يتم قطع تدفق الدم إلى منطقة من الدماغ، وعندما يحدث هذا تحرم خلايا المخ من الأكسجين، وتبدأ في الموت، وعندما تموت خلايا الدماغ أثناء السكتة الدماغية يتم فقد القدرات التي تتحكم فيها تلك المنطقة من الدماغ مثل الذاكرة والتحكم في العضلات.



السكتة الدماغية

وتعتمد كيفية إصابة الشخص بسكتة دماغية على مكان حدوث السكتة الدماغية فى الدماغ، ومدى تلف الدماغ، على سبيل المثال قد يعاني شخص مصاب بجلطة دماغية صغيرة من مشاكل بسيطة مثل الضعف المؤقت فى الذراع، أو الساق، قد يصاب الأشخاص الذين لديهم سكتات دماغية أكبر بالشلل بشكل دائم على جانب واحد من الجسم، أو يفقدون قدرتهم على الكلام، يتعافى بعض الأشخاص تمامًا من السكتات الدماغية، ولكن أكثر من ثلثي الناجين سيكون لديهم نوع من الإعاقة.

وأشارت الجمعية القومية للسكتة الدماغية إلى أن بعض الناس لديهم السكتات الدماغية دون أن يدركوا ذلك، يطلق عليهم السكتات الدماغية الصامتة، وليس لديهم أعراض سهلة التعرّف عليها، أو لا يتذكرونها، لكنها تسبب أضرارا دائمة في عقلك.

إذا كنت تعانى من سكتة دماغية صامتة فمن المحتمل أنك لن تعرف ذلك إلا إذا حدث لك إجراء فحص للمخ لإظهار الضرر، وقد تواجه مشاكل طفيفة فى الذاكرة، أو صعوبة فى التجول، وقد يتمكن الطبيب من رؤية علامات السكتات الدماغية الصامتة دون إجراء اختبار، والسكتات الدماغية الصامتة أكثر شيوعًا مما تتوقع.

وقالت الجمعية: تزداد فرص الإصابة بسكتة دماغية إذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب، التغييرات فى الطريقة التى تعيش بها، يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات إصابتك بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

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أولا: حافظ على ضغط الدم، واحكم السيطرة عليه إذا كان مرتفعًا.

ثانيا: اضبط مستوى الكولسترول فى الدم.



منع التدخين

ثالثا: الإقلاع عن التدخين.

رابعا: تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الكثير من الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة.

خامسا: قلل من الدهون المشبعة "الموجودة في اللحوم الحمراء على سبيل المثال".

سادسا: قلل الملح والسكر.

سابعا: حافظ على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على الوزن الصحي.