شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. تناول فيتامين B يغير رائحة الجسم ويمنع اقتراب الناموس من جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقل البعوض "الناموس" العديد من الأمراض ، بما في ذلك الملاريا وفيروس غرب النيل، ويجدون مضيفيهم (أنت وأنا) في الغالب بحاسة الشم، كما يقول الخبراء.

وبالتالي ، تعمل معظم المواد الطاردة الفعالة - ليس عن طريق قتل البعوض بالمواد الكيميائية - ولكن عن طريق منعها من الرغبة في الاقتراب منك في المقام الأول، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، وهنا يأتى السؤال: لماذا يجذب بعض الناس البعوض بشكل طبيعي والبعض الآخر لا يجتذبون؟

لدينا جميعًا كيمياء طبيعية تنتج روائح جذابة أو بغيضة للبعوض مثل عطر الأزهار ، وفقًا لبعض الدراسات.



أهمية فيتامين ب للجسم

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ووجد الباحثون من قسم علم الأحياء بجامعة ولاية نيو مكسيكو فيتامين ب (المعروف أيضًا باسم الثيامين) هي أنه يغير كيمياء الدم ويغير رائحة الفرد لجعله أقل جاذبية للبعوض.

كما وجد الباحثون أن زيت الأوكالبتوس والليمون (مادة كيميائية موجودة في الفاكهة تشبه رائحة المنثول) كان يعمل بشكل جيد لمنع البعوض الجائع، وعلى الرغم من أن فيتامين B-1 لم يثبت أنه الأكثر فعالية لصد البعوض ، لكن التوصية اليومية المعتادة للثيامين (فيتامين ب -1) تتراوح بين 1.1 و 1.2 ملليجرام في اليوم للنساء والرجال على التوالي، أما الجرعات المعطاة للحماية من البعوض حوالي 300 ملليجرام في اليوم.