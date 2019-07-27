شكرا لقرائتكم خبر عن مركب موجود في النبيذ الأحمر يفتح الباب لعلاجات جديدة للاكتئاب والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن "ريسفيراترول" المركب النباتي ، الموجود في النبيذ الأحمر ، له تأثيرات مضادة للإجهاد عن طريق منع التعبير عن إنزيم متعلق بالتحكم في الإجهاد في الدماغ.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ألقى الباحثون من جامعة بافالو الضوء على كيفية تأثير ريسفيراترول في العمليات العصبية، وحسبما ذكرت جمعية القلق والاكتئاب الأمريكية، تؤثر اضطرابات الاكتئاب والقلق على 16 و 40 مليون شخص على التوالي في الولايات المتحدة.

وقال "يينغ شو"، دكتوراه في الطب ومؤلف مشارك وأستاذ باحث في كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية في "يو بي": "قد يكون ريسفيراترول بديلاً فعالاً للعقاقير لعلاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات الاكتئاب والقلق".

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الاكتئاب

وقال الباحثون إن مركب ريسفيراترول ، الذي تم ربطه بعدد من الفوائد الصحية ، هو مركب موجود في الجلد وبذور العنب والتوت.

ووجدت الأبحاث اليوم أن الريسفيراترول له تأثيرات مضادة للاكتئاب ، ويخفض ن مستوى مركب phosphodiesterase 4 (PDE4) ، وهو إنزيم يتأثر بهرمون كورتيكوستيرون "هرمون الإجهاد".

وأضاف الباحثون أن الكثير من التوتر قد يؤدي إلى إفراز كميات كبيرة من الهرمون المنتشر في المخ، وفي نهاية المطاف تطور الاكتئاب أو الاضطرابات العقلية الأخرى.