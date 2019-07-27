شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من حروق الشمس.. احرصى على كمادات الماء البارد وكريمات الترطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت حروق الشمس الحادة فى إصابة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ببثور بارزة على ظهرها، على الرغم من استمرار الاحمرار الشديد، وقد زارت مستشفى للحروق، لكنها لم تفعل شيئًا، ووفقًا لديبرا جاليمان، أخصائية الأمراض الجلدية فى مدينة نيويورك، فمن المحتمل أن تكون "سكورز" مصابة بحروق سيئة من الدرجة الثانية، وهذا يحدث عندما تظهر بثور الجلد.

ووفقًا لما ذكرته أكاديمية الأمراض الجلدية الأمريكية، فهذه البثور هى فى الواقع علامة جيدة، فتساعد البثور على شفاء جلدك وحمايتك من العدوى.

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وأشار موقع "Health" إلى أنه مع ظهور بثور من الدرجة الثانية، مثل حالة الفتاة، تقول الدكتورة جليمان إنه أفضل مسار للعمل هو رؤية طبيب الجلدية فى أسرع وقت ممكن، موضحة أن هناك ضمادات خاصة لمنع التندب، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد مسكنات الألم مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين، والكمادات الباردة، والمرطبات مثل الفازلين "Vaseline " فى إزالة الألم وتسريع عملية الشفاء.

وقالت إن هناك خطوة أخرى مهمة فى الشفاء من حروق الشمس الشديدة، وهو البقاء رطبًا، فيمكن لحروق الشمس أن تسحب السائل إلى سطح الجلد وبعيدًا عن باقى الجسم، مما قد يسبب الجفاف، من المهم أيضًا البقاء أكبر قدر ممكن فى الظل، وارتداء ملابس واقية ذات ألوان فاتحة، وتطبيق واقى من الشمس يجب أن تضعيه، عادة قبل 30 دقيقة من خروجك الى الشمس، ثم كل ساعتين. وقالت الصحيفة إنه بالنسبة لهذه الحالة يجب أن تعمل مع الأطباء للمساعدة فى التأكد من أن البثور تلتئم بشكل صحيح.