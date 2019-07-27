تعرف علي حب الشباب الهرموني وكيف يمكن علاجه

إذا كنت تعاني من حب الشباب فأنت لست وحدك، حيث يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و30 عامًا.

حب الشباب الهرمونى يحدث بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم، فى حين أن هذا يمكن علاجه بالأدوية المناسبة، فإن تحسين النظام الغذائي وتحسين عادات الحياة يمكن أن يقلل من حب الشباب بشكل فعال.

ما هو حب الشباب الهرموني

هو مشكلة جلدية تتميز بالالتهاب، والاحمرار، والطفح الجلدي والروؤس السوداء أو البيضاء، وذلك وفقا لتقرير موقع "very well health" وتنشأ هذه بشكل عام على مناطق الجلد التى تنشط فيها الغدد الدهنية، بما في ذلك الوجه والعنق والظهر والصدر ، إلخ. وتصنف إلى ثلاث فئات حسب شدتها:

1. حب الشباب الخفيف.

2. حب الشباب المعتدل.

3. حب الشباب الشديد.

أسباب حب الشباب الهرموني

1. التقلبات الهرمونية: بسبب الخلل الهرموني فى الجسم.

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2. فرط تكوين الزهم: هو مصطلح تقني لخلايا الجلد الميت التى توجد بشكل غير طبيعي في المسام المفتوحة.

3. سوء التغذية: تناول الأطعمة غير الصحية أو الزيتية أو الغازية يؤدي إلى تكوين حب الشباب فى الجلد.

4. نمط حياة غير صحى: التعرض للأوساخ والتلوث لساعات طويلة يؤدى إلى حب الشباب.

أطعمة ومشروبات تجنبها فى حال حب الشباب الهرمونى

منتجات الألبان: الحليب والزبادي والجبن وغيرها.

الحلويات: الكيك، والحلوى، والسكر.

المشروبات السكرية: المشروبات الغازية، المشروبات الرياضية المحلاة، مشروبات الطاقة.

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