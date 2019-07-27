شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك بنفسك..طريقة عمل الفحص الذاتى للثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدى واحد من أبرز الاورام السرطانية التى يصاب بها عدد كبير من السيدات وتؤثر على حالتهن النفسية والجسدية، فكلما تم اكتشاف المرض مبكرا كلما زادت فرص الشفاء منه، ولكن للأسف أغلب الحالات تكتشف المرض فى وقت متأخر مما يعرضهن للخطر.

ويقدم الخليج 365 طرق الفحص الذاتى لسرطان الثدى وفقا لما ذكره موقع upmc



فحص الثدى

الخطوة الأولى

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وذلك عن طريق فحص الثدى بالنظر له على أن يكون الكتفين مستقيمين واليدين على الفخدين والتأكد من عدم وجود أى ورم أو تشوه بالثدى أو تغيير فى لونه وحجم وشكل الحلمة.

الخطوة الثانية

النوم على الظهر وتحسسى الثدى باستخدام يديكى اليمنى للثدى الايسر والعكس صحيح، مع تمرير اليدين على الثدى والإبطين بحركة دائرية، ومحاولة الشعور بأنسجة الثدى مع ضغطة خفيفة على الجلد والأنسجة التحتية وملاحظة وجود أ كتل أو ورم به.

الخطوة الثالثة

تحسس الثدي أثناء الاستحمام وان تكونى جالسة ومع الحركات الدائرية على الثدى والبحث عن أى كتل غريبة به .

فى حالة وجود أى كتل غريبة أو تغيير فى حجم ولون الثدى يجب زيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات اللازمة.