شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..الصحة العالمية ترفع شعار "الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى للفيروسات الكبدية، الموافق 28 يوليو، تحتفل منظمة الصحة العالمية بهذا اليوم بالتاكيد على ضرورة اتاحة فرصة العلاج لجميع المصابين فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحة أن هناك 5 أنواع لحالات العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي وهم" A, B, C, D and E "، وتتسبّب حالات العدوى المزمنة بالتهاب الكبد B و Cفي أكثر من 95 % من الوفيات، أما التهاب الكبد من النوعين A و E فنادراً ما يتسبّب في اعتلالات تهدّد الحياة، ويمثّل التهاب الكبد D عدوى إضافية تحدث لدى الأشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد B.

وقالت المنظمة، أنه بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي 2019 وشعاره "الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد"، ستنضمّ منظمة الصحة العالمية إلى حكومة باكستان في تدشين مبادرة رئيس الوزراء بشأن التهاب الكبد في إسلام أباد بباكستان، ورغم أن هذا البلد يعاني من أحد أوبئة التهاب الكبد C الأسرع نمواً في العالم، فهو أيضاً في سبيله إلى تبنّي سياسات تقدّمية لعكس اتّجاه هذا التيّار.

التكاليف الصحية المتكبّدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في عام 2017، وضعت دراسة التكاليف الصحية المتكبّدة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقديرات للاستثمارات اللازمة من أجل بلوغ الغايات الــ 16 المتعلقة بالصحة من أهداف التنمية المستدامة في 67 بلداً من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تستأثر بنسبة 75% من عدد السكان في العالم، ولم تشمل هذه الدراسة تحديد التكاليف الخاصة بالتهاب الكبد.

وتستند الدراسة الجديدة المنشورة فى مجلة لانسيت إلى سيناريوهات، والاساليب والنماذج ذاتها لتقدير تكاليف بلوغ الغايات العالمية للقضاء على التهاب الكبد.