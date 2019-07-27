إنفوجراف.. 6 محظورات أثناء العلاج الإشعاعي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسبّب العلاج الإشعاعي احمراراً في الجلد، يصل أحياناً إلى مرحلة الحرق، لذلك تنصح المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي باستخدام كريمات مرطبة دوائية يتم دهنها قبل جلسة الإشعاع.
ودعت المؤسسة إلى ضرورة زيارة الطبيب المختص قبل بدء العلاج الإشعاعي، بغية الاطمئنان إلى الأسنان وحشو أي ضرس أو سن يحتاج إلى ذلك، مضيفةً أن العلاج الإشعاعي يؤثر على الأسنان ولا يمكن زيارة الطبيب أو علاجها إلا بعد سنة أو سنتين من التداوي.
والإنفوجراف التالي يوضّح أهم المحظورات على المريض الذي يتلقى علاجاً إشعاعياً:
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