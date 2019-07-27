شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 5 خطوات.. حافظ على صحة اللثة من الالتهاب والاحمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتعرض اللثة للالتهابات الشديدة نتيجة العدوى والفيروسات أو التغيرات الهرمونية وسوء التغذية مما يسبب ألم شديد وتورم فى اللثة مع الاحمرار والالتهاب، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الخطوات التى يجب اتباعها للوقاية من التهاب اللثة وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

اللثة

1: يجب الاهتمام بغسل الاسنان يوميا باستخدام فرشاة بأسنان ناعمة ومعجون يحتوى على الفلورايد الذى يحافظ على صحة الاسنان واللثة ويحميها من الالتهاب.

2:احرص على استخدام الخيط الطبى للتخلص من الترسبات والطعام الموجود بين الاسنان.

3:الاهتمام بتبييض الاسنان والتخلص من الجير والبلاك الذى يصعب التخلص منه بالفرشاة والمعجون.

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4:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية التى تسبب تراكم الجير والتهابات اللثة.

5:ينصح بالإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تحافظ على صحة الاسنان واللثة وتحميها من الالتهابات.

وفى حالة التهاب اللثة ينصح باتباع بعض الطرق الطبيعية لتخفيف الالتهاب والألم ومنها:

1:غرغرة بالمياه الدافئة والملح، حيث يحتوى الملح على بعض المواد التى تعمل على مقاومة الجراثيم والفيروسات والحد من الالتهاب والاحمرار.

2:من الممكن استخدام زيت القرنفل على المنطقة المصابة ، وذلك لتخفيف الألم والالتهاب.

3:عصير الليمون ، يحتوى الليمون على خصائص مضادة للالتهاب والاحمرار لمقاومة التهابات اللثة.