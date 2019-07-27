شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغيرات فى عاداتك اليومية تتجنب بها أمراض الكلى.. الماء الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحافظ الكلية على توازن السوائل في الجسم، حيث تتألف من عدة مرشحات صغيرة ، والتي يتم تنقيتها باستمرار.

إذا تدهورت صحة الكلى، فسوف يزداد نشاط جسمك أيضًا مما قد يؤدي إلى خلل في بنية السوائل في الجسم، لذلك فأن بعض العادات السيئة والغذاء تميل إلى إبطاء وظائف الكلى، وإذا لم تهتم به فقد تتسبب فى ضعف عمل الكلى وتسبب أيضًا في حصوات الكلى، وذلك حسبما جاء فى موقع "health".

تغيرات غذائية لضمان سلامة الكلى

يمكنك تحسين أداء الكلى عن طريق إجراء بعض التغييرات البسيطة فى النظام الغذائى الخاص بك، فمن الضروري اختيار الأطعمة المناسبة لضمان صحة أفضل للكلية.



اسباب الفشل الكلوى

تجنب الصودا والمشروبات الغازية

المشروبات الغازية يمكن أن تضر بصحتك بطرق مختلفة فهى مصنوعة من السكر، ويمكن أن توفر طاقة فورية ولكن أيضا قد تلحق الضرر بصحتك على المدى الطويل.

تجنب الملح الزائد فى الطعام

الإفراط في تناول الصوديوم هو السبب الرئيسي لمشاكل في الكلى، ينصح مريض الكلى بالحد من تناول الملح ،إذا كنت تريد أن تعمل الكليتان بشكل صحيح طوال حياتك، يجب أن تستهلك كمية أقل من الملح.

تجنب الأطعمة المصنعة

إذا كنت تعتمد على الأطعمة المصنعة بدلاً من الأطعمة الطازجة، فإنك تعرض نفسك لمخاطر صحية أخرى كثيرة، لأن الأطعمة المصنعة غنية بالدهون والكوليسترول والملح، وبالتالي فإن الإفراط في تناولها سيء لصحة القلب وصحة الجهاز الهضمي وصحة الكلى.

الحفاظ على الكلى

زيادة كمية السوائل

الماء يساعد على طرد السموم من الجسم، والسوائل الزائدة تقلل من خطر أمراض الكلى، يمكن أن تختار العصائر الطازجة و ماء جوز الهند لتحسين أداء وظائف الكلى، أيضا يجب أن تبقي زجاجة الماء في مكانها طوال الوقت واشرب المزيد منها للحفاظ على وظائف الجسم المختلفة.

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إضافة المزيد من الفواكه والخضروات

يُنصح الجميع بتناول الفواكه والخضروات لأنها مليئة بالمواد المغذية، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحة الكلى، يمكنك اختيار شيء منخفض الصوديوم بشكل طبيعي أو لا يحتوي على صوديوم على الإطلاق، بعض الفواكه والخضروات المفيدة لأداء الكلى قد تشمل:

قرنبيط.

توت.

عنب.

ثوم.

الكرنب.

بصل.

فجل.

كرز.

الأناناس.