7 خطوات للحافظ على أسنان طفلك

يعاني معظم الأطفال من تسوس الأسنان في سن مبكر، نتيجة جهل الأم ببعض الأمور، منها تنظيف أسنان طفلها خلال فترة الرضاعة، التي تساعد على وجود نسبة من سكر الحليب على أسنان الطفل، وبالتالي تؤدي إلى التسوس.



وقال الدكتور خالد عادل، إخصائي جراحات الفم والأسنان في مصر، إن كثيراً من الأمهات ليس لديهن معلومات كافية عن أسنان أطفالهم ومراحل نموها، لذا يعاني غالبية الأطفال من مشاكل في أسنانهم في سن مبكر.





وأشار عادل إلى بعض الخطوات المهمة التي يمكن لأي أم اتباعها بهدف ضمان أسنان صحية وقوية لطفلها:

- الانتباه إلى نمو عظام طفلك ومتابعة تأخره في المشي والوقوف عن السن الطبيعي.

- الحرص على احتواء أكل طفلك على مصادر طبيعية للفيتامينات والمعادن مثل اللبن والبيض والخضراوات.

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- الحرص على عدم تناول طفلك حلويات أكثر من مرة في اليوم.

- استبدلي الحلويات والمقرمشات بأطعمة ومشروبات منزلية مثل العصير الطبيعي والفشار.

- لا تستخدمي أي أدوية لطفلك دون استشارة الطبيب.

- استخدمي فرشاة أسنان لطفلك ابتداء من سنتين تحت إشرافك خاصة قبل النوم.

- إجراء كشف دوري لأسنان طفلك كل 6 شهور بعد سن سنتين حتى تتمكنين من اكتشاف أي تأخير في تبديل الأسنان أو أي مشاكل في اصطفافها.



