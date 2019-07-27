حلول بسيطة للتخلص من التعرق المفرط أهمها "تجنب التوابل

القاهرة - لايف ستايل
مع ارتفاع درجات الحرارة، يفرز الجسم العرق وهذا أمر طبيعي وصحى يعمل على تبريد الجسم، لكن البعض يعاني من فرط التعرق ويسبب لهم نوعا من الإحراج.
ولحل هذه المشكلة قدم موقع"ويكي هاو" مجموعة من النصائح البسيطة للتقليل من العرق، وهى:
حلول بسيطة للتقليل من التعرق
تبديل مضاد التعرق بمضاد أقوى
لمكافحة فرط التعرق يجب استخدام مضادات عرق ذات تركيبة أقوى.
ضع مضاد التعرق خلال الليل
قد تكون تلك المعلومة مفاجأة ولكن الأطباء يوصون بوضع مضادات التعرق خلال الليل قبل النوم، والسبب في ذلك أن مضادات التعرق تستغرق ما يقرب من ست إلى ثماني ساعات للدخول إلى القنوات العرقية وسد المسام.
اختيار الملابس بعناية
ارتداء الملابس المناسبة يحدث فرقا كبيرا فيما يتعلق بالسيطرة على التعرق، لذلك ارتد الملابس القابلة للتنفس والتي تمنع التعرق المفرط في المقام الأول.
تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل
الأطعمة المتبلة مثل الفلفل الحار والكاري تزيد من كمية التعرق ولذلك تجنب تناول الأطعمة الحارة على الأقل أثناء الغداء في أيام العمل أو في مقابلة ما.
التوابل
تقليل التوتر
الشعور بالتوتر والعصبية والقلق محفز للتعرق عند بعض الأشخاص، ولذلك فمن المنطقي التحكم بالتعرق.
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