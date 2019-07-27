" 4 "خطوات لازم تتبعيها قبل وضع الماكياج

المرأة بطبعها تحب الجمال والعناية بكل التفاصيل التي تخص جمالها، بداية من طفولتها ولا يقف عند سن أو مرحلة معينة، فحتى بعد بلوغ الخمسين نجد الكثير من السيدات يحرصن على الظهور بمظهر جذاب.

موقع"ويكي هاو" يوضح طرق وضع الماكياج للسيدات فوق الخمسين:

رطبى بشرتك

أول خطوة للحصول على بشرة صحية وشبابية هي ترطيب البشرة كل يوم كلما تقدم عمرك، وأصبحت المنطقة المحيطة بالعين عرضة لظهور التجاعيد والمظهر المتهدل، لكن يمكن أن يساعد ترطيب بشرتك على استعادة بعض الترطيب مما يعطيها نضارة طبيعية.

قشري بشرتك

كل ليلة قبل الخلود إلى النوم، ضعي مقشّرًا لطيفًا على بشرتك للمساعدة على إزالة الجفاف، كما يمكنك استخدام مقشر وجه أو منتج طبيعي كزيت جوز الهند، لكن تأكدي أنه ليس قاسيًا إلى الدرجة التي تسبب تهيّج البشرة.

واقي الشمس

على الرغم من أنك قد تظنين أن اكتساب سمرة داكنة سيجعلك تبدين أصغر سنًا، إلا أن ضرر الشمس يجعل بشرتك تشيخ بشكل أسرع، ضعي واقي الشمس دائمًا عند الخروج لفترات طويلة لمنع البقع والتجاعيد من التكون.

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كريم العين

يمكن أن يصعب إخفاء الهالات السوداء تحت عينيك، لكن يمكن أن يساعدك وضع القليل من كريم العين ليلًا وكريم أخف في الصباح على خفي تلك الهالات.



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