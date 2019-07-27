تفاصيل وحقائق عن حبيبك قد لا تعرفينها أبدًا عنه

القاهرة - لايف ستايل
يُعد معرفة كل تفاصيل الحبيب أمر متوفر الى درجة معينة، فلا يمكنك أن تعرفي عنه كل شيء وتكشفي عنه كل الحقائق وتتسللي الى أعماقه وتعرفي بماذا يفكّر وماذا يعني في كلّ الأحوال والحالات.
مآسي الماضي
ويجب أن تتقبّلي فكرة أنّ بعض المآسي لا تٌحكى حتّى لأقرب الناس، فقد يخفي عنك حبيبك مشاكل مرّ بها في طفولته أو في شبابه إمّا لأنه لا يريد الحديث عن الأمر وتذكّر المواجع، أو لأنه لا يريدك أن تعرفي هن الموضوع خوفاً من حكمك أو لأنّه لا يريد أن يوجع قلبك ربما. فعليك أن تتقبلي هذا الواقع. الدور الوحيد الذي يمكنك أن تلعبيه هو مساعدته بهذه النصائح لنسيان الماضي وتخطّيه.
حقيقة صحته العقلية
ربّما هو أصلاً لا يعرف عن تفاصيل صحته العقلانية حتّى يشاركك بالموضوع أو ربما يخفي عنك خوفاً من خسارتك؛ ولكن هنا الأمر، له أكثر من وجه ولا يمكن الحكم عليه من زاوية واحدة. فإن كان يعاني من مرض خطير يعرف عنه لا يحقّ له أن يغشّك ويخفي عنك، فعليك أن تعرفي حقيقة المرض، هل عالجه قبلاً أم لا، هل شفي منه أم بعد؟! كوني هادئة جداً بالتعاطي مع الموضوع وشغّلي العقل والحكمة. ولكن وعلى سبيل المزاح اليكك هذه التصرفات التي تقومين بها أنت وقد تدفعه الى الجنون!
رأيه بعائلتك
احتراماً لك ربما وخوفاً على مشاعرك أو منها، لا تعرفي كثيراً عن رأيه الحقيقي في عائلتك وفي أفرادها وممن ينزعج ومن ماذا ينزعج. وعلى فكرة أفضل لك بكثير ألا يصارحك في كلّ مرة ينزعج من والدك أو والدك، الأفضل أن يكون الاحترام سيّد الموقف وأن يحتفظ كلّ واحد فيكما برأيه لنفسه.
كل حياته العاطفية السابقة
ستعرفين أغلب الظنّ النقاط العريضة والتفاصيل العامّة وهذه هي دلالات تعلّقه بحبيبته السابقة، ولكن مهما كان صادقاً ومخلصاً لن ينجح في ادخالك في تفاصيل التفاصيل، ففي حال عرفت يوماً أنه كان معجب من سنوات كثيرة بفتاة أخرى، لا تقومي الدنيا وتقعديها.
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