شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إجراء جراحة سمنة لمريض غير مصاب بالسمنة ومصاب بالسكر؟ الدكتور أحمد السبكى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القضاء على مرض السكر حلم كل مريض، وأثبتت الدراسات والأبحاث قدرة جراحات السمنة فى القضاء على مرض السكر من الدرجة الثانية، لكن ما هى عملية السكر؟ وكيف نستطيع من خلالها القضاء على مرض السكر؟ وهل يمكن إجراء جراحة سمنة لمريض غير مصاب بالسمنة لكنه مصاب بالسكر؟

الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يجيب من خلال التقرير التالى على هذه التساؤلات السالفة الذكر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى فى حديثه لـ"الخليج 365" إن عملية السكر المقصود بها العملية التى تقضى على السكر تماما، وجراحات السمنة أثبتت فعاليتها فى القضاء على مرض السكر، لكن ليس جميع جراحات السمنة تعطي نفس النتيجة في القضاء على السكر، والسؤال هنا هو هل يمكن إجراء جراحة سمنة لمريض غير مصاب بالسمنة ولكنه مصاب بالسكر؟ والإجابة على هذا التساؤل سيكون بالإيجاب حيث نسمى عملية التحويل المصغر للمعدة بعملية السكر.



5 مميزات لعملية التحويل المصغر للمعدة في القضاء على السكر

أسباب تسمية التحويل المصغر بعملية السكر:

وأشار إلى إن سبب تسمية عملية التحويل المصغر للمعدة بعملية السكر يرجع إلي أنها الوحيدة القادرة على تنشيط البنكرياس، ولأنها تتميز عن التكميم أنها تمنع امتصاص السكريات والنشويات في الجسم بنسبة 70%، لأن الطعام أصبح لا يمر على أول جزء من الأمعاء الذى يمتص السكريات والنشويات، لذلك جراحة التحويل المصغر للمعدة تقضى على مرض السكر على المدى البعيد، وتناسب المرضى الذين لا يعانون من السمنة لكنهم مصابون بمرض السكر.



3 حالات يصلح معها تكميم المعدة في القضاء على السكر

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد السبكى أن تكميم المعدة قادر هو أيضا في بعض الحالات في القضاء على مرض السكر، خاصة عندما يكون مرض السكر في مراحل مبكرة، وأيضا يمكن الاعتماد على تكميم المعدة في حالة الإصابة بالسمنة المسببة لمرض السكر، ولكن المريض الذي يكون مصاب بالسكر منذ فترة طويلة ومصاب بالسمنة أو غير مصاب بها يفضل معه التحويل المصغر للمعدة، لأنه العملية المضمونة في القضاء على السكر وتنشيط البنكرياس وحتى لا يصاب المريض بالسكر مرة أخرى مهما أفرط المريض من تناول الحلويات أو السكريات أو النشويات، حيث لا يتم امتصاصها بنسبة 70%، وبالتالي يتخلص تماما وإلي نهاية الحياة من السمنة والسكر.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك":

أ. د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

والمواقع الإلكترونية لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

https://drahmedelsobky.net

Advertisements

https://drelsobkybeautyclinic.com

عناوين المراكز:

الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

- مول الدون تاون الشيخ زايد الدور الاول وحدة ١٠٢

- عمارة العبور شارع فيكتور عمانويل امام بوابة نادى سموحة الرئيسي - بالإسكندرية .



الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحة السمنة والسكر

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :[email protected]