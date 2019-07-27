التين الشوكي يعالج الأنيميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد التين الشوكي من الفواكه الصيفية التي يفضلها الكثيرون، فعلى الرغم من احتواء قشرته الخارجية على كمية كبيرة من الأشواك، فإنه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي لها فوائد صحية هائلة تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض.

ويوضح الدكتور أحمد عمر سالم، استشاري التغذية العلاجية بالقاهرة، لـ"العين الإخبارية"، أن التين الشوكي غني بالأملاح المعدنية، ويحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تحسن عملية الهضم، وينقي الجسم من السموم، كما أنه يساعد على علاج القولون العصبي، ونظرا لاحتوائه على مضادات للأكسدة فهو يساعد على مقاومة الجسم للعديد من الأمراض ومنها السرطان.

ويقول سالم: "إن التين الشوكي يعد أيضا علاجا للأنيميا، حيث يحتوي على عنصر الحديد الذي من شأنه إنتاج الهيموجلوبين في الدم"، مضيفا "أن ثمرة واحدة منه تحتوي على 30 سعرا حراريا، لذلك يعد مفيدا جدا في تناوله أثناء إتباع الحميات الغذائية، وينصح بتناوله عقب تناول الوجبات الدسمة، كما أنه يعمل على خفض مستوى السكر في الدم".

كما يحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعمل على تهدئة الأعصاب، وبالتالي يساعد على علاج الاكتئاب، ونظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات فهو مفيد للمرأة خلال فترتي الحمل والرضاعة، حيث يساعد على تنظيم درجة حرارة الأم والجنين، ويحسن الحالة المزاجية للحامل، كما أنه مدر للحليب ويزيد من إفراز اللبن في ثدي الأم.

وعن أضرار تناول التين الشوكي، يوضح استشاري التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناوله أمر ليس محموداً، حيث يؤدي إلى اضطراب الجهاز الهضمي ويسبب الإمساك، قائلا "بعض الدراسات أثبتت أنه يقلل من القدرة الجنسية".