رياض محرز يوضح حقيقة أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا

نفى رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعمده تجاهل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مراسم تسليم كأس أمم أفريقيا.

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وقال محرز في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أردت مصافحة الجميع لكنهم نادوني لتسلم الكأس".

وأضاف: "بأي حال من الأحوال لم أتعمد عدم مصافحة الوزير المصري وأعتذر للمصريين".

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وتعرض رياض محرز لهجوم شديد من قبل الجمهور المصري، بعدما تم اتهامه بتجاهل مصافحة رئيس الوزراء المصري، قبل أن يوضح حقيقة ما حدث.

ونجح رياض محرز في قيادة المنتخب الجزائري لحصد اللقب الثاني لكأس أمم أفريقيا في تاريخ البلاد بعد مرور 29 عاما.

وفاز المنتخب الجزائري على السنغال بهدف دون رد في نهائي البطولة التي أقيمت في مصر.

وسجل رياض محرز 3 أهداف خلال منافسات كأس أمم أفريقيا، في مرمى منتخبات كينيا وغينيا ونيجيريا.

ويستعد رياض محرز للانتظام بتدريبات فريقه مانشستر سيتي، خلال الأيام المقبلة استعدادا لمباريات الموسم الجديد.