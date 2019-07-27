أسباب جفاف الجلد حول الفم منها الحساسية والالتهاب

قد تسبب بعض العادات أو الحالات المرضية جفاف الجلد حول منطقة الفم، مما قد يؤثر على طريقة تناول الطعام أو الشراب.

قد يحدث جفاف الجلد حول الفم وفقا لتقرير موقع "health" نتيجة بعض العوامل:

التهاب الجلد حول الفم.

الحساسية.

التهيج.

استخدام مستحضرات التجميل الرخيصة.

استخدام المنتجات الكيماوية.

تناول المنشطات.

أعراض جفاف الجلد حول الفم وتشمل أعراض جفاف الجلد حول الفم:

- تشقق المنطقة حول الفم.

- احمرار وفي الحالات القصوى نزيف والتهاب.

الأسباب الرئيسية لجفاق الجلد حول الفم

تشقق الشفتين

الجلد الجاف حول الفم يمكن أن يكون نتيجة للعق المستمر الذى يقضى على السوائل المفرزة بشكل طبيعي مع اللعاب، مما يؤدى إلى جفاف حول الفم.

التهاب الجلد الدهني

هذه الحالة تحدث بشكل رئيسي في الأشخاص ذوي البشرة الدهنية، وهو نوع من الأكزيما أو الطفح الجلدي.

الحساسية

هو رد فعل ضد الفلوريد في معجون الأسنان وغيرها من منتجات صحة الفم.

للعمر

قد يتسبب العمر أيضًا في جفاف الجلد حول الفم فالاشخاص كبار السن اكثر عرضه لقلة إفراز الدهون بجسمهم.

التهاب زاوية الشفاه

في هذا النوع من اضطرابات الجلد حيث يصبح الجلد في زاوية الفم جافًا لدرجة أنه يؤدي أحيانًا إلى نزيف، وعادةً ما يحدث بسبب سوء تركيب الأسنان أو نقص التغذية أو مرض السكر.

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الصدفية

تسبب ظهور بقع حمراء متقشرة في المنطقة فوق الشفة العليا ، مما يؤدي إلى التشقق والألم.

الظروف المناخية

يمكن أن يؤدى انخفاض الرطوبة خلال فصل الشتاء إلى جفاف الجلد، بسبب قلة إفراز الغدد الزيتية كمية كافية من الزيت.



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