شكرا لقرائتكم خبر عن مركب فى النبيذ الأحمر يفتح الباب لعلاجات جديدة للاكتئاب والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن "ريسفيراترول" المركب النباتى الموجود فى النبيذ الأحمر له تأثيرات مضادة للإجهاد عن طريق منع التعبير عن إنزيم متعلق بالتحكم فى الإجهاد فى الدماغ.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ألقى الباحثون من جامعة بافالو الضوء على كيفية تأثير ريسفيراترول فى العمليات العصبية، وحسبما ذكرت جمعية القلق والاكتئاب الأمريكية، تؤثر اضطرابات الاكتئاب والقلق على 16 و40 مليون شخص على التوالى فى الولايات المتحدة.

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وقال "يينغ شو"، دكتوراه فى الطب ومؤلف مشارك وأستاذ باحث فى كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية فى "يو بى": "قد يكون ريسفيراترول بديلاً فعالاً للعقاقير لعلاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات الاكتئاب والقلق".

وقال الباحثون إن مركب ريسفيراترول، الذى تم ربطه بعدد من الفوائد الصحية، هو مركب موجود فى الجلد وبذور العنب والتوتر، ووجدت الأبحاث اليوم أن الريسفيراترول له تأثيرات مضادة للاكتئاب، ويخفض مستوى مركب phosphodiesterase 4 (PDE4) ، وهو إنزيم يتأثر بهرمون كورتيكوستيرون "هرمون الإجهاد".

وأضاف الباحثون أن الكثير من التوتر قد يؤدى إلى إفراز كميات كبيرة من الهرمون المنتشر فى المخ، وفي نهاية المطاف تطور الاكتئاب أو الاضطرابات العقلية الأخرى.