شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون أداة للمساعدة فى التحقق من عدوى حمى "الشيكونجونيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون أمريكيون أداة تجذب وتلتقط البعوض الذى يبحث عن موقع لوضع البيض، ما قد يساعد فى المستقبل فى الحد من فيروس الشيكونجونيا.

وأظهرت الدراسة، التى نشرت فى مجلة "بلوس ون "الطبية، أن الأداة المطورة نجحت فى حماية الناس من الإصابة بفيروس الشيكونجونيا فى بورتوريكو.

وقال باحثون من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إن مصائد" AGO "هى طريقة جديدة وفعالة خالية من المواد الكيميائية للسيطرة على تجمعات البعوض المسبب للحمى الصفراء وتوفير الحماية من العدوى التى تنقلها هذه البعوضة".. وقالوا "يجب أن تحدد التقييمات الإضافية ما إذا كانت مصائد AGO مستدامة وفعالة فى التجارب المجتمعية الواسعة النطاق"، وقد أدى عدم وجود أدوات فعالة للسيطرة على تجمعات البعوض المزعجة فى استمرار التوسع فى فيروس حمى الضنك وفيروس زيكا وفيروس شيكونجونيا.

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فيروس الشيكونجونيابسبب البعوض

ينتشر فيروس الشيكونجونيا بين الناس عن طريق لدغة البعوض المصاب، وتعتبر الحمى وآلام المفاصل من أكثر الأعراض شيوعا بعد الإصابة، وقد تشمل الأعراض الأخرى الصداع أو آلام العضلات أو تورم المفاصل أو الطفح الجلدى.

حدث تفشى للفيروس فى بلدان فى أفريقيا وآسيا وأوروبا والمحيطين الهندى والمحيط الهادئ فى أواخر عام 2013، وتم العثور على فيروس الشيكونجونيا لأول مرة فى الأمريكتين فى الجزر فى منطقة البحر الكاريبى.

هناك خطر من أن يتم استيراد الفيروس إلى مناطق جديدة عن طريق المسافرين المصابين، ولا يوجد لقاح لمنع أو دواء لعلاج عدوى فيروس الشيكونجونيا، ولكن فقط يمكن للمسافرين حماية أنفسهم عن طريق منع لدغات البعوض، فعند السفر إلى البلدان التي بها الفيروس، استخدم طارد الحشرات، وارتداء الأكمام الطويلة والسروال ، والبقاء في أماكن مع تكييف الهواء أو التي تستخدم شاشات النافذة والباب.