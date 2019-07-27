شكرا لقرائتكم خبر عن بحلول بسيطة أصبح بالإمكان القضاء على آثار الحمل والرضاعة.. اعرفها من الدكتور وائل يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشكلة كل أم بعد الولادة والرضاعة هى ترهل البطن وترهل الثديين، حيث يحدث تغيير كبير فى شكل جسمها يشعرها بالإحباط، لكن لا داعى للشعور بالإحباط والاكتئاب فمع التطور الكبير فى جراحات التجميل أصبح بالإمكان القضاء على هذه المشكلة بحلول بسيطة.

الدكتور وائل يحيى استشارى جراحات التجميل والحروق يؤكد ذلك ويبرز من خلال هذا التقرير أحدث الأساليب المتطورة للقضاء على ترهل البطن والثديين بعد الحمل والرضاعة.

4 خطوات متطورة لتجميل البطن بعد الولادة

ممارسة رياضة المشى تجنب الأم اللجوء للجراحة:

وأوضح الدكتور وائل يحيى فى حديثه لـ"الخليج 365" بالنسبة للحلول السهلة والبسيطة لترهل البطن بعد الولادة فأنا أنصح أى أم بعد الولادة أن تحصل على التغذية الصحية بالإضافة إلى ممارسة رياضة المشى لمدة ثلث ساعة مرتين أو ثلاثة فى الأسبوع، ويفضل المشى فى التراك، وتعتبر رياضة المشى من أبسط أنواع الرياضة وأسهلها وأفضلها فى نفس الوقت، لأن هذه الأم إذا واظبت عليها سيصبح إجراء التجميل سهل وبعيد كل البعد عن الجراحة.

وأشار إلى أن البطن أثناء الحمل تتمدد جدا، ولا يصلح أثناء الولادة إجراء أى عملية تجميلية على الإطلاق فالولادة لا يمكن أن يصاحبها أى إجراء آخر، لافتاً إلى أنه بعد ثلاثة أشهر يسمح للأم أن تفعل ما تريد من أجل تجميل البطن أو الجسم، فالعضلات الضعيفة يمكن تصليحها من خلال المنظار أو الجراحة، والدهون يتم نحتها تماما بالكامل في منطقة حزام الخصر بواسطة الفيزر الذي يعمل على تكسير الخلايا الدهنية في تلك المنطقة تماما، كما إن جهاز الجي بلازما ساعد كثيرا مع الفيزر على شد الترهلات تماما في جلسة واحدة، بل ويمكن ايضا ان نأخذ مع تلك المنطقة أول جزء فى الفخذين بعد خط البكيني لان تلك المنطقة ايضا تزيد في الوزن بعد الولادة ويتم عمل المنطقتين في نفس التوقيت وتعطي نتائج مرضية جدا.



4 طرق القضاء على مشاكل الثدي بعد الرضاعة

القضاء على ترهل الثدى وضموره بعد الولادة:

أما عن منطقة الثدى فأعلن الدكتور وائل يحيى أنه يمكن أن يحدث ترهل وكبر فى حجم الثدى بعد الولادة الطبيعية أو يحدث نوع من الضمور بشكل عام وصغر للحجم، وحال الضمور يكون جلد الثدى زائدا لكن الغدة اللبنية والدهون اختفت ويمكن علاج هذا اما بحشو سيليكون او حقن دهون لتكبير حجم الثدى مشيراً إلى أن نتائج حشو السيليكون تكون أفضل كثيرا من حقن الدهون.

وفى السياق ذاته، استطرد حديثه قائلا: وحال كبر حجم الثدى وترهله بعد الولادة فجراحات التجميل تطورت كثيرا فى هذا الأمر حيث يمكن إعادة رسم الثدى ويتم تصغيره ورفعه بشكل تجميلي من خلال فتحة صفيرة حول الحلمة والهالة، وبجرح آخر أسفل الثدى على شكل اللولى بوب (المصاصة)، مع العلم أن هاتين الجرحين لا يكون لهم اثر تماما بعد مرور ستة اشهر.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحة التجميل والحروق يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور وائل يحيى عبر "فيس بوك":

الدكتور وائل يحيى

https://www.facebook.com/InsideOutBeautyClinic/

Advertisements

والموقع الإلكتروني لمراكز الدكتور وائل يحيى

http://www.waelyahia.com/

عنوان المركز:

العنوان: 110شارع السيد المرغني - مصر الجديدة



2للتواصل--وائل-يحيح

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :[email protected]