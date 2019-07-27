شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: السجائر الإلكترونية ضارة وتشكل مخاطر صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن السجائر الإلكترونية "ضارة بلا شك" ويجب تنظيمها، حيث حذرت من استخدام مثل هذه المنتجات من قبل المدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن عادتهم القاتلة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى HealthNEws أثارت الشعبية المتزايدة للسجائر الإلكترونية، وهى الأجهزة التى تعمل بالبطاريات وتمكن المستخدمين من استنشاق سوائل النيكوتين، مخاوف بين صانعى السياسات فى جميع أنحاء العالم خوفا من فتح بوابة جديدة لإدمان الشباب.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تقرير جديد عن وباء التدخين العالمى: "على الرغم من أن المستوى المحدد للمخاطر المرتبطة بـ ENDS أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية لم يتم تقديرها بشكل قاطع، إلا أنها ضارة بلا شك وبالتالي يجب أن تخضع للتنظيم.

وأضافت أن هناك "أدلة غير كافية" تدعم مزاعم فعاليتها فى مساعدة المدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن السجائر التقليدية.

وقال التقرير: "فى معظم البلدان التى تتوفر فيها، يواصل غالبية المدخنين استخدام كلا من السجائر الإلكترونية والعادية بشكل متزامن، وهو ما يشكل مخاطر وآثار صحية خطيرة".

Advertisements

وتقوم شركات التبغ الكبرى بتسويق السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ بقوة فى السنوات الأخيرة بحثًا عن عملاء جدد، لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن المعلومات الخاطئة التي تنشرها صناعة التبغ حول السجائر الإلكترونية تعد بمثابة"تهديد حقيقي للصحة".

وإلى جانب النيكوتين، تحتوى السجائر الإلكترونية أيضًا على أيروسولات ذات أغطية معدنية، والتى قال فيناياك براساد، الذى يقود مبادرة منظمة الصحة العالمية الخالية من التبغ، "من المعروف أنها تلحق الضرر بالقلب والرئتين".

وأضاف براساد إنهم ينظرون الآن أيضا فى الأثر طويل الأمد، لمعرفة ما اذا كان يمكن أن يسبب السرطان، لكنه ليس راسخا.

ويؤدى التبغ بحياة أكثر من ثمانية ملايين شخص كل عام إما من خلال الاستخدام المباشر أو التدخين غير المباشر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

فى حين أن عدد المستخدمين قد انخفض بشكل طفيف منذ عام 2007، إلا أنه لا يزال مرتفعا بعناد إلى 1.4 مليار، غالبيتهم العظمى من الرجال.