شكرا لقرائتكم خبر عن الأنيميا والسهر حاجات هتسببلك صداع.. ابعد عنها وحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من العادات السيئة التى نتبعها وتؤثر على صحتنا وحالتنا النفسية، ومن أبرز المشاكل الصحية التى نواجهها هو الصداع المزمن والمستمر، الذى يؤثر على حياتنا وتعاملاتنا اليومية ويسبب عدم التركيز وقلة النشاط.

ووفقا لما ذكره موقع medicinenet فإن هناك أسباب مختلفة تعرضك للصداع المزمن وهى:



صداع مزمن

1: الأنيميا من الأمراض الشائعة التى تؤثر على الصحة عموما وتسبب ضعفا عاما فى الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود، كما أنها تسبب الصداع المزمن، لذلك ينصح بعلاج الأنيميا والاهتمام بالتغذية الصحية.

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2: التهاب الجيوب الأنفية يسبب الصداع المزمن والمستمر لفترات طويلة، وهنا يضطر المريض لتناول المسكنات التى تخفف من الألم والالتهاب.

3: اضطرابات النوم والأرق الشديد أو السهر لفترات طويلة، فيؤدى ذلك للصداع المزمن وعدم القدرة على النشاط والتركيز.

4: اضطرابات ضغط الدم سواء ارتفاعه أو انخفاضه يسبب الصداع الشديد وزغللة فى العين دوخة.

5: التعرض للضغط النفسى والتوتر المستمر يسببان ألم شديد فى الرأس وعدم القدرة على التركيز.