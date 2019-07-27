ملابس أطفالك في أوقات الإجازات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 01:31 مساءً - أول ما يحتاجه الطفل في ملابسه الصيفية هي الراحة، ليعيش الحرية ومتعة السفر والتنقل، وأنت نفسك قد اكتفيت من إلزامه على الألبسة الرسمية التي تناسب فصل الشتاء، في هذه الصفحات الملونة، نقدم لك مجموعة من أزياء الأطفال التي تناسب الصيف، وأوائل فصل الخريف.

الأزياء مقدمة من BABYSHOP :

1 – صبيان يرتدي كل منهما "تيشيرت" قطني، الأول أبيض مزين بالأسماك الزرقاء، والثاني أخضر فاتح له تقليمات بيضاء، وبشكل معاكس يرتدي الطفلان شورت "كاجوال" رمادي مزيّن بأسماك بيضاء، وأخضر فاتح.

2 – طفلتان ترتديان فستانين، من قماش "اللينو" الذي يحتفظ بالبرودة، الأول زهري فاتح عريض من الأسفل، بصدرية مطرزة، والثاني رمادي مقلّم بالأزرق، مع أحذية عسلية صيفية.

3 – فتاتان ترتديان ملابس صيفية بامتياز، الأولى بلون أزرق فاتح من قماش "اللينو" مزين بطبعات براقة لكلمة حب باللغة الإنكليزية، فيما الفتاة الثانية ترتدي "شورت" ملوناً وتوبْ زهرياً، مزيناً بطبعة لثمرة الفريز الحمراء والزهرية.

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4 – صبيان يرتدي كل منهما "تيشيرت" قطني، الأول رمادي والثاني أزرق غامق من دون أكمام، فيما ينعكس تصميم الـ "شورت" فأحدهما يحاكي "تيشيرت" الآخر، بين الأزرق الغامق، والأبيض المزين بعلب البطاطا.

5 – فتاة ترتدي توبْ طويلاً بمشغولات مخرمة، وبنطلون ليكرا زهري، فيما الصبي يرتدي "تيشيرت" رمادي وزهري ينسجم مع القميص الذي يعلوه، والشورت الأبيض الكاجوال.

6 - فتاتان ترتديان فستانين قطنيين، بألوان فرح الصيف، فستان الأولى أبيض له كشكش، من دون أكمام، وطبعات رماح العنود الحمر الملونة، والثانية ينقسم فستانها بين الأصفر الفاتح المطبع، وفيما الجزء السفلي أبيض منقط بالألوان.