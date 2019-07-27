 أمل جديد لمرضى السرطان.. تجميد الخصية والحيوانات المنوية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 01:31 مساءً - منح تطور العلم والتقنيات الطبية المساعدة مرضى السرطان من الذكور، الذين فقدوا القدرة على تحقيق حلم الأبوة إثرة إصابتهم بالمرض الخبيث، الأمل من جديد بالحصول على أجيال سليمة.

مخاطر العلاج الكيميائي :

قد تحدث الإصابة بالسرطان، في أي عمرٍ، لكن لكل نوع من أنواع السرطان متوسط عمر معين، على أن النسبة الأكبر، نحو 65% من الإصابات، تحدث في عمر 60 عاماً وأكثر.

تلف الحمض النووي :

عادةً ما يتم التعامل مع المرض بالعلاج الكيميائي، إضافة إلى الجرعات العالية من العلاج الإشعاعي، ما يتسبَّب غالباً في قتل الخلايا الجذعية التي تنتج الحيوانات المنوية، بالتالي حدوث انخفاض في نوعية، أو كمية الحيوانات المنوية، أو تلف الحمض النووي للحيوانات المنوية، وهناك أيضاً علاجات هرمونية، تُستخدم في التعامل مع أنواع معينة من السرطان، قد تقلِّل من خصوبة الرجل.

الملتقى السعودي :

أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بالسعودية، فتوى أجازت تجميد المبيض وأنسجته والبويضات لمريضات السرطان، أسَّس عددٌ من الأطباء والطبيبات السعوديين في مختلف تخصصات علاج العقم والأورام السرطانية تجمعاً باسم "الملتقى السعودي للحفاظ على الخصوبة OCSA" للمطالبة بضرورة إجازة، تجميد الحيوانات المنوية وأنسجة الخصية ليستفيد منها مريض السرطان، ويحقق حلم الإنجاب بعد الشفاء، علماً أن أغلب مصابي سرطان الدم من فئة الشباب.

فرصة :

فيما كشفت الدكتورة غادة سمير غراب، استشارية أمراض النساء وعلاج العقم في مركز ذرية الطبي، أن عملية تجميد البويضات، والحيوانات المنوية، تمنح الفرصة لمرضى السرطان من الجنسين لإنجاب أطفال أصحَّاء من دون أدنى تأثير للعلاج الإشعاعي الذي يتعرض له مريض السرطان، إذ يتم تجميد الحيوانات المنوية، أو البويضات قبل البدء في العلاج الكيميائي، ليستفيد منها المريض، أو المريضة بعد الشفاء، بإذن الله، في حال الرغبة في الإنجاب، وتحقق هذه العملية نسب نجاح عالية جداً، ويكون الحمل فيها مثل الحمل الطبيعي.

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طرق أخذ عينات السائل المنوي :

هناك طرق عدة لسحب الحيوانات المنوية من المريض، منها:

1- إعطاء عيِّنة من السائل المنوي عن طريق التجميع الشخصي.

2- حفظ السائل بعد عملية الجماع في واقٍ ذكري.

3- أخذ خزعة من خصية المريض.

4- التفتيش المجهري عن الحيوانات المنوية في الخصية.

ويتم اللجوء إلى الطريقتين الأخيرتين في حال الضعف الشديد، أو انعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي، وتكون في جميع الحالات عن طريق معالجة العيِّنة، ثم حفظها في النتروجين السائل بدرجة برودة 200 تحت الصفر.

المضاعفات المحتملة لعملية التجميد :

تجميد الحيوانات المنوية ليس له أي أعراض جانبية بالنسبة إلى الحيوانات المنوية المحفوظة بشكل جيد بشرط بقائها في درجة الحرارة المناسبة للتجميد، ويمكن استخدام الحيوانات المنوية المحفوظة حتى 10 سنوات من عملية الحفظ.