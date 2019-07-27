شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 1334 حالة اصابة بالحصبة فى ستة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت إيطاليا فى الفترة بين الأول من يناير و 30 يونيو من العام الجارى 1334 حالة إصابة بالحصبة، منها 214 فى شهر يونيو فقط.

جاء ذلك فى التقرير الشهرى الصادر عن إدارة الأمراض المعدية بالمعهد العالى الايطالى للصحة، وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 142 حالة إصابة بالحصبة لدى الأطفال دون سن 5 سنوات فى الأشهر الستة الأولى من العام، من بينهم 51 طفلا تقل أعمارهم عن 12 شهرا.

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وأفاد تقرير المراقبة المتكاملة للحصبة والحصبة الألمانية، أن متوسط عمر المصابين يبلغ 30 عاما، ولم يتم تطعيم 87% من الحالات عند الإصابة.

وتم نقل 44.4% من حالات الحصبة المبلغ عنها إلى المستشفيات، وتم نقل 26.2% إلى قسم الطوارئ.كما أبلغ 31% من المرضى عن حدوث مضاعفة واحدة على الأقل، والأكثر شيوعا كانت الإسهال (170 حالة)، يليه التهاب الكبد (155 حالة) والتهاب القرنية (112 حالة).