شكرا لقرائتكم خبر عن متاعب المفصل الاصطناعي تستلزم استشارة الطبيب فوراً والان مع التفاصيل
قال البروفيسور رودولف آشيرل إن متاعب المفصل الاصطناعي المستمرة كمفصل الركبة أو مفصل الورك تستلزم استشارة الطبيب فوراً، حيث قد يشير الاحمرار والتورم إلى الإصابة بعدوى.
وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب المفاصل الاصطناعية أن الإصابة بعدوى قد ترجع لأسباب عدة، على سبيل المثال جرح صغير أثناء إجراء الأعمال المنزلية؛ حيث تتوغل البكتيريا داخل الجسم وتصل عبر الدم إلى المفصل الاصطناعي، الذي لا يستطيع حماية نفسه لكونه جسماً غريباً غير حي.
وشدد آشيرل على ضرورة علاج العدوى على وجه السرعة خلال أول 3 أسابيع من ظهور الأعراض بواسطة المضادات الحيوية، وإلا فقد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة.
ولتجنب هذه المخاطر، أكد البروفيسور الألماني على أهمية تعقيم الجروح الصغيرة جيدا ووضعها تحت الملاحظة لمراقبة عملية تماثلها للشفاء مع استشارة الطبيب فور ملاحظة أية ظواهر غريبة.
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