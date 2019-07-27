قضاء 5 ساعات يوميًا أمام الموبايل يرفع خطر السمنة بنسبة 43٪

كشفت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن قضاء 5 ساعات كل يوم فى الالتصاق بالهاتف الذكي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجد الباحثون أن طلاب الجامعات الذين أمضوا خمس ساعات أو أكثر على هواتفهم المحمولة كانوا أكثر عرضة للسمنة بنسبة 43% من أقرانهم الذين يقضون وقتا أقل.

وذلك لأن الطلاب المدمنين على الهاتف كانوا أكثر عرضة مرتين لشرب المشروبات السكرية وتناول الوجبات السريعة والحلوى، وأقل مرتين في ممارسة الرياضة.

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والدراسة، التي أجرتها جامعة سيمون بوليفار في بارانكويلا، كولومبيا، هي الأحدث في مجال الأبحاث التي تشير إلى أن استخدام الهاتف يمكن أن يعطل عملية الأيض في الليل، ويسبب الحرمان من النوم ويؤثر على ضبط النفس، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى السمنة.

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ووفقًا للمؤلف الرئيسي البروفيسور ميراري مانتيلا-مورون فتوفر الدراسة أدلة كافية للأطباء لرؤية الهواتف المحمولة كعامل خطير عند تقييم صحة المريض.

وقال البروفيسور مانتيا مورون، أخصائي إعادة التأهيل القلبي الرئوي والأوعية الدموية بجامعة سيمون بوليفار: "تسمح لنا نتائج هذه الدراسة بتسليط الضوء على أحد الأسباب الرئيسية للسمنة الجسدية، وهي عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

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