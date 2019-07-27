شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متزعجش اللى جمبك.. 7 طرق للتخلص من الشخير أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشخير من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وتسبب لهم القلق والتوتر، قد يكون الشخير نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة النوم بطريقة خاطئة، لذلك ذكر موقع thefactsite بعض الطرق التى يجب اتباعها للتخلص من الشخير وهى:

1: قد يكون زيادة الوزن من أسباب الشخير، لذلك ينصح بإنقاص الوزن مع خلال تجنب الوجبات الدسمة والاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار.

2: فى بعض الأحيان قد يكون النوم على الظهر من أسباب الشخير لذلك ينصح بالنوم على إحدى الجانبين.



الشخير

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3: ينصح بتجنب المشروبات الكحولية والتدخين فهى من العوامل التى تزيد من الشخير أثناء النوم.

4: إذا كان سبب الشخير هو الإصابة ببعض أمراض الحساسية فيجب المتابعة مع الطريق لوصف العلاج المناسب للحالة.

5: ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب فقد تسبب الأدوية المهدئة الشخير.

6: الحصول على وسادة صحية والاهتمام بغسلها باستمرار مع تغيير الوسادة كل 6 شهور.

7: تجنب نوم الحيوانات الأليفه معك فى الغرفة حتى لا تسبب الحساسية وضيق التنفس والشخير أثناء الليل.