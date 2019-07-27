فيديو معلوماتى.. خرافات حول البيض لا تصدقها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البيض مصدرا ممتازا للبروتين، فهو الغذاء الأكثر صحة، حيث لا يحتوى على السكر والكربوهيدرات. على الرغم من احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية، إلا أن البيض مازال محاصرا بعدد من الأساطير الخاطئة وفقا لتقرير موقع " organicfacts". الخرافة الأولى: يحتوى على الكثير من الكولسترول الحقيقة: البيض قليل الدهون المشبعة يحتوى فقط على كمية صغيرة من الكولسترول الخرافة الثانية: صفار البيض غير صحى الحقيقة : إذا وجدت أى حساسية بسبب صفار البيض فقد تكون مشكلة صحية ليست بسبب البيض نفسه Advertisements الخرافة الثالثة: البيض ليس جيد للكلى الحقيقة: على العكس إذا كنت تستهلك 1-2 بياض بيض يوميا فستمنع اضطرابات الكلى وتحسن أيضا مستوى البروتين الجيد الخرافة الرابعة: مزيج الحليب والبيض يسبب عسر الهضم الحقيقة: البيض والحليب يحتويان على مواد غذائية وبروتين وكالسيوم ولكن إذا كنت تعانى من عدم تحمل اللاكتوز ستواجه بعض الصعوبات الخرافة الخامسة: البيض الأحمر أكثر صحة من البيض الأبيض الحقيقة: لا يوجد فرق بينهما ويحتويان على كمية متساوية من البروتين

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