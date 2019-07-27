شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو حب الشباب الهرمونى.. وكيف يمكن علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعاني من حب الشباب فأنت لست وحدك، حيث يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و30 عامًا.

حب الشباب الهرمونى يحدث بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم، فى حين أن هذا يمكن علاجه بالأدوية المناسبة، فإن تحسين النظام الغذائي وتحسين عادات الحياة يمكن أن يقلل من حب الشباب بشكل فعال.





1. حب الشباب الخفيف.

2. حب الشباب المعتدل.

3. حب الشباب الشديد.





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1. التقلبات الهرمونية: بسبب الخلل الهرموني فى الجسم.

2. فرط تكوين الزهم: هو مصطلح تقني لخلايا الجلد الميت التى توجد بشكل غير طبيعي في المسام المفتوحة.

3. سوء التغذية: تناول الأطعمة غير الصحية أو الزيتية أو الغازية يؤدي إلى تكوين حب الشباب فى الجلد.

4. نمط حياة غير صحى: التعرض للأوساخ والتلوث لساعات طويلة يؤدى إلى حب الشباب.

منتجات الألبان: الحليب والزبادي والجبن وغيرها.

الحلويات: الكيك، والحلوى، والسكر.

المشروبات السكرية: المشروبات الغازية، المشروبات الرياضية المحلاة، مشروبات الطاقة.