كيف تحمي نفسك من الإصابة بفطريات الصيف؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي السابق للبحوث بمصر، إن كثرة العرق والماء مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، يساعد على نمو الفطريات، خاصة في مناطق الثنايا مثل بين أصابع القدم وبين الفخذين وتحت الإبط والثدي.



أضاف الناظر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفطريات تؤدي إلى التهابات شديدة مؤلمة يطلق عليها مرض "التينيا "، وهنا تكون الوقاية دائماً أهم من العلاج.

وتابع، أن الوقاية من الفطريات تستلزم الحرص على ما يلي:

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1. الحرص دائماً على التجفيف المستمر لتلك المناطق، وعدم تركها نهائيا مبتلة بالماء أو بالعرق.

2. استخدام بودرة مضادة للفطريات يمكن شراؤها من الصيدليات، حيث توضع البودرة يوميا في تلك الأماكن صباحا قبل الخروج، وليلا قبل النوم، لمنع الإصابة بالفطريات.

وينصح الدكتور الناظر بالاستحمام مرتين يومياً خلال الصيف، بالماء البارد، مع استعمال صابونة الجلسرين الآمنة، ويوضح أن أفضل الأطعمة للجلد والبشرة في هذه الأجواء الحارة، هي السلطة الخضراء يوميا، والبطيخ، والكنتالوب، مع شرب وتناول ما لا يقل عن ثلاثة لترات من الماء موزعة على مدار اليوم.