نجمة "يوتيوب" الطفلة بورام تشتري عقارًا بـ8 ملايين دولار في عاصمة كوريا الجنوبية

اشترت نجمة "يوتيوب" بورام، عقاراً من خمسة طوابق في عاصمة كوريا الجنوبية، سيول، بمبلغ 8 ملايين دولار. قد يبدو الخبر عادياً، لكن المفاجئ هو أن بورام هي طفلة، عمرها 6 سنوات، وقد باتت نجمة في بلادها على "يوتيوب"، جاذبة أكثر من 30 مليون مشترك في قناتيها.

وقد اشترت بورام المنزل الكبير في ضاحية غانغنام الراقية في سيول. وتملك بورام قناتين على "يوتيوب": قناة لمراجعة الألعاب تضم 13.6 مليون مشترك وقناة أخرى تضم 17.6 مليون مشترك.

اقرا ايضاً:

"طفلة الغابة" تُثير شغف عشرات العائلات حول العالم لتبنيها

Advertisements

وكان دخول الأطفال عالم "يوتيوب" قد سمح لأهلهم بجني ملايين الدولارات. ووفق موقع "سي أن أن"، فإن أكثر المدونين على موقع الفيديوهات الشهير، تحقيقاً للأرباح العام الماضي كان راين كاجي (7 سنوات) الذي يقوم على قناته بمراجعة وتقييم ألعاب الأطفال، فحقق 22 مليون دولار.

قد يهمك ايضاً:

طفلة في إندونيسيا تشاهد التلفاز في أحضان الثعابين

سيدة ماليزية في غيبوبة تنجب طفلة تتمتع بصحة جيدة