شكرا لقرائتكم خبر عن الملح مش بس فى الأكل.. اعرفى دوره فى جمال ونضارة بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملح من الأشياء الأساسية فى الطعام، حيث إنه يعطي الطعام مذاقا مختلفا ومميزا، فضلا عن ذلك يحتوى الملح على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتحسين الدورية الدموية والوقاية من بعض الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع womenshealthmag فإن هناك فوائد مذهلة للملح على صحة الجلد ومنها:



الملح على البشرة

1: يحتوى الملح على العديد من الخصائص والعناصر التى تساعد على نضارة البشرة وترطيبها وإزالة الجلد الميت بها، وذلك عن طريق خلط معلقتين من العسل الأبيض مع معلقة ملح وتطبيق الخليط على البشرة ثم غسله بعد 10 دقائق.

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2: يعتبر الملح مقشرا طبيعيا للبشرة ويعمل على نعومتها وإزالة البقع والبثور السوداء، وذلك عن طريق خلط معلقة من الملح مع زيت الزيتون وتدليك البشرة بالخليط ثم غسله بعد 10 دقائق.

3: يساعد الملح على طرد الجراثيم والسموم من الجسم وتنظيف البشرة بعمق، لذلك ينصح بعمل حمام الملح الدافئ كل أسبوع، وذلك عن طريق وضع كوب من الملح فى حوض الاستحمام" البانيو" الملىء بالمياه الدافئة.

4: من الممكن استخدام الملح على البشرة للتخلص من قشرة الشعر كما أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس، وذلك بتدليك فروة الرأس بالملح.

5: من الممكن خلط الملح مع أى زيت طبيعى مثل زيت الزيتون واللوز وتطبيقه على البشرة لإزالة التجاعيد البقع الداكنة بالبشرة.