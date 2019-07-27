شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة هتشيل القلق والخوف.. كلها وانت مطمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلق والخوف من المشاعر الطبيعية التى نمر بها ولكن قد يعانى الكثيرون من المبالغة الشديدة فى الشعور بالقلق والخوف، وهنا قد يضطر لتناول الأدوية المهدئة ولكنها قد تؤثر على صحة الجسم، لذلك ذكر موقع thefactsite بعض الأطعمة الصحية التى تحد من الشعور بالقلق الدائم وهى:

1: التوت يحتوى على فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة التى تعزز صحة الجسم والحالة النفسية وتحد من الشعور بالقلق والتوتر، وتساعد على الاسترخاء.



توت

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2: اللوز، يحتوى على العديد من الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز العقلى وتحد من الشعور بالقلق، كما يحسن الحالة النفسية ويعدل المزاج.

3: سمك السلمون، أثبتت الدراسات والأبحاث أن سمك السلمون يحتوى على بعض الفيتامينات ومنها الأوميجا 3 التى تعمل تعزيز الصحة النفسية والتخلص من القلق والخوف الزائد.



سمك سلمون

4: البيض، وهو مصدر جيد لفيتامين د والبروتين وبعض الأحماض الأخرى التى تساعد على الحد من القلق والتوتر الشديد، ويحسن الحالة النفسية والمزاجية.

5: الشيكولاتة الداكنة، من أفضل أنواع الحلوى التى تعالج الاكتئاب والقلق نظرا لما تحتويه من خصائص وعناصر مهمة لصحة الجهاز العصبى.