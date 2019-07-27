شكرا لقرائتكم خبر عن اسألى طبيبك الأول.. مشاكل صحية يسببها المضاد الحيوى للجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بلاش أدوية كتير عشان الجنين"، هى الجملة التى تسمعها المرأة الحامل دائما، فالإكثار من تناول الأدوية خلال فترة الحمل قد يؤثر على صحة الجنين ويسبب التشوهات الخلقية، خصوصا الأدوية المسكنة والمضادات الحيوية.

فمن الطبيعى أن تتعرض المرأة الحامل لمشاكل صحية أثناء فترة الحمل مثل نزلات البرد والتهاب المعدة والأمراض الفيروسية والبكتيرية وهنا لا بد من تناول الأدوية المناسبة لحالتها وقد يكون من ضمنهم المضادات الحيوية، ولكن هنا ينصح باستشارة الطبيب لوصف النوع المناسب للحامل حتى لا يحدث أى أضرار صحية للجنين.

وحسب ما ذكره موقع therecoveryvillage فإن اضرار بعض المضادات الحيوية أو استخدامها دون استشارة الطبيب على الحامل هى:

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مضاد حيوى

1: بعض المضادات الحيوية قد تسبب تشوهات خلقية للجنين.

2: قد يتعرض الجنين لعيوب خلقية فى القلب ومشاكل فى التنفس والرئتين.

3: يزيد من خطر إصابة الأطفال بالصرع والشلل الدماغى وتشوهات الجمجمة والأطراف.

4: قد يعرض الطفل للإصابة بالشفة الأرنبية وهى من العيوب الخلقية التى يولد بها الطفل.

5:قد يؤثر على نمو الطفل ويعرضه لمشاكل صحية أخرى.