شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب ظهور بقع داكنة على الساقين.. أشعة الشمس والالتهابات أشهرها والان مع تفاصيل الخبر
والميلانين هو المسئول عن إعطاء البشرة اللون الخاص بها وفقا لتقرير موقع "healthline"، وكلما زاد إنتاج الميلانين فى الجسم كلما كانت بشرتك أغمق، لذلك يمكن أن يكون لديك بقع داكنة على ساقيك أو فى أى مكان آخر على جسمك.
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