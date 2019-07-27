شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب ظهور بقع داكنة على الساقين.. أشعة الشمس والالتهابات أشهرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لاحظت ظهور بقع داكنة على ساقيك فأنت لست وحدك، لأن هذا الأمر يحدث بشكل عام عندما تنتج تلك البقعة من الجلد أو تحتوى على الكثير من الميلانين.

والميلانين هو المسئول عن إعطاء البشرة اللون الخاص بها وفقا لتقرير موقع "healthline"، وكلما زاد إنتاج الميلانين فى الجسم كلما كانت بشرتك أغمق، لذلك يمكن أن يكون لديك بقع داكنة على ساقيك أو فى أى مكان آخر على جسمك.