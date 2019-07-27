اسرار الصحة يكشفها لون شمع الاذنين وشكله

يمكن اكتشاف اسرار الصحة من خلال بعض افرازات الجسم ومنها شمع الاذنين. وهو السائل الدهني الذي تفرزه غدد القناة السمعية. ويعمل على حماية الاذن من تأثير العوامل الخارجية ويمنع الاوساخ من الدخول اليها. ويختلف لونه بين الحين والآخر. ويمكن هذا اللون ان يدل احياناً على حالة الاذن وعلى بعض اسرار الصحة.



يمكن التعرف الى بعض اسرار الصحة من خلال مراقبة تغير لون وشكل الشمع الذي يخرج من الاذنين. فلكل لون دلالاته التي قد تعني المعاناة من بعض المشاكل الصحية.

1 الشمع الاصفر السائل اللاصق



يعني لون الشمع الاصفر ومادته السائلة واللاصقة التمتع بصحة جيدة وعدم المعاناة من اي مشاكل مهمة. فهذا اللون وتلك المادة طبيعيان.

2 الشمع باللون الاصفر الباهت



يظهر هذا اللون عادة لدى الاطفال وهو طبيعي علماً ان اذن الطفل تفرز المادة الشمعية اكثر مما تفعل اذن الاشخاص الكبار. وهو يكشف التمتع بصحة جيدة نسبياً ايضاً.

3 الشمع بلون داكن ومادة لاصقة



من ابرز اسرار الصحة التي يمكن ان يكشفها لون شمع الاذنين الداكن ومادته اللاصقة وجود مواد كيميائية في العرق. فأجسام الاشخاص الذين يلاحظون خروج هذا الشمع من آذانهم اكثر قابلية لإصدار الروائح من أولئك الذين يظهر لديهم شمع الاذنين بلون شاحب. ولهذا عليهم اخذ الاحتياطات اللازمة.

4 الشمع بلون داكن ومادة سميكة

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من الممكن ان يكون إفراز هذا الشمع دليلاً على الشعور بالتوتر او الخوف في الكثير من الاحيان مع النتائج الصحية التي تترتب على ذلك. وفي هذه الحالة تفرز الاذنان كمية مضاعفة من هذه المادة ما يجعلها تبدو سميكة وقد يسبب انسداد القناة السمعية.

5 الشمع مع دم



اذا لوحظ وجود القليل من الدم في مادة الشمع اثناء تنظيف الاذنين فهذا قد يعني تعرض طبلة الاذن للثقب. وفي هذه الحالة يجب ايضاً الانتباه الى ان لون الشمع قد يكون شبيهاً بالدم ويجب التمييز بينهما.

6 شمع الاذن الرمادي



يشير هذا اللون الى ان الاذن تقوم بعملية تنظيف ذاتي وانها تعمل على التخلص من الاوساخ وبقايا الغبار. اما اذا ترافق هذا اللون مع الحكاك فهذا يكشف احد اسرار الصحة وهو المعاناة من مرض الاكزيما. وفي هذه الحالة من الضروري مراجعة الطبيب الاختصاصي.

7 شمع الاذن الرطب والسائل



من الطبيعي ان يسيل شمع الاذن احياناً الى خارجها اثناء ازالته للاوساخ ومنعها من النفاذ الى الداخل. لكن في حال استمر ذلك لوقت طويل فقد يعني حدوث مشكلة في الطبلة. وللتأكد من الضروري مراجعة الطبيب الاختصاصي.

نصيحة مهمة

الى جانب انه يكشف اسرار الصحة يعمل الشمع الذي تفرزه الاذن على حمايتها من تأثير الكثير من العوامل الخارجية. ولهذا ينصح بعدم إزالته بالكامل من خلال إدخال القطن المخصص لتنظيف الاذنين كثيراً الى داخل الاذن. ومن المفيد استبدال هذه الطريقة بوصفة سهلة التحضير والتطبيق. وفي هذه الحالة تبلل قطعة محارم ورقية بالقليل من الماء الفاتر وتمرر بوسطة الاصبع على الاذن من الداخل نحو الخارج. ويكفي القيام بذلك مرتين شهرياً على الاكثر.

ويمكن ايضاً الاعتماد على محلول ملحي. ولهذا تمزج ملعقة طعام من الملح البحري مع نصف كوب من الماء الفاتر. تبلل ضمادة طبية بالمحلول ويتم إدخال بعض النقاط الى الاذن. فهذا يساعد على تنظيفها من الشمع الزائد. ويجب عدم نسيان مراقبة لونه وشكله لمعرفة بعض اسرار الصحة من خلاله.









