شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حمض الفوليك مهم للسيدات قبل التخطيط للحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجاهل معظم الأشخاص حقيقة التغذية الكاملة وأهميتها على المدى الطويل، خاصة السيدات.

الحمل هو مرحلة مهمة تمر بها النساء، ومن الضروري أن يحصلن على نظام غذائي متكامل، وهو أمر مفيد لنمو الطفل في الرحم.

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ومع ذلك فإن الاختلالات في النظام الغذائي تبدأ في سن مبكرة، والتي يمكن أن يكون لها آثار سلبية في وقت لاحق، وأثبت الدراسات وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" أن تناول حمض الفوليك يعمل على تجنب مشاكل مثل انخفاض ضغط الدم وفقر الدم وأمراض الكبد. أيضا فإن النساء اللواتي يتناولن نسبة عالية من حمض الفوليك في نظامهن الغذائي لديهن فرص أقل للإجهاض.



حمض الفوليك

فوائد حمض الفوليكحمض الفوليك يقلل من خطر الأمراض المرتبطة بالقلب ومرض الزهايمر، بينما تزداد الحاجة إلى حمض الفوليك أثناء الحمل لحماية الجنين من المشاكل المتعلقة بالأنبوب العصبي عند الولادة.

وتشير الدراسات إلى أنه إذا تناولت النساء حمض الفوليك قبل الحمل وأثناء الحمل حسب حاجة الجسم، يمكن تجنب حوالي 70٪ من عيوب الأنبوب العصبي.