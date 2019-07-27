ما هى إجراءات المتابعة بعد تشخيص سرطان المعدة

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العلاج الكيميائي: هو علاج دوائي يتضمن استخدام بعض المواد الكيميائية لقتل الخلايا السرطانية، الأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي تنتشر في جميع أنحاء الجسم لقتل الخلايا التي انتشرت وراء المعدة.
يتم إعطاؤه دائمًا بعد الجراحة وغالبًا ما يتم دمجه مع العلاج الإشعاعي.
العلاج الإشعاعي: يتضمن استخدام أشعة عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، ويمكن إجراء العلاج الإشعاعي قبل الجراحة لتقليص ورم المعدة.
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