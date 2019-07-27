صحيفة إنجليزية تكشف حقيقة عرض ريال مدريد لضم صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية حقيقة عرض نادي ريال مدريد الإسباني لضم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صلاح أصبح هدفا للعديد من الأندية الأوروبية، خاصة بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع ليفربول على مدار الموسمين الماضيين، حيث حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين، كما أسهم في فوز "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يرغب في ضم صلاح في الصيف المقبل، لكنه سيواجه صراعا شرسا مع يوفنتوس الذي يرغب هو الآخر في التعاقد مع اللاعب المصري صاحب الـ27 عاما.

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وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن صلاح رفض الانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس رغم استعدادهما لدفع مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، مفضلا البقاء في "الريدز" موسما آخر.

وارتبط صلاح بالانتقال إلى الريال في الفترة الماضية، لكن توقفت المفاوضات بعد تعاقد النادي الملكي مع البلجيكي إيدين هازارد، مقابل 146 مليون يورو.

ويرغب الريال في التعاقد مع لاعب مميز ليكون بديلا للاعبه الإسباني ماركو أسينسيو، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أرسنال في كأس الأبطال الدولية.

وشارك صلاح مع ليفربول في 104 مباريات بجميع المسابقات منذ انتقاله إليه في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، سجل خلالها 71 هدفا وصنع 29.

يذكر أن صلاح شارك في خروج منتخب مصر من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، خلال البطولة التي استضافتها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، وتوجت بها الجزائر.