فوائد سحرية للمشي السريع منها تقوية القلب والمناعة

قال البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه إن المشي السريع يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يعمل على تقوية القلب وجهاز المناعة، كما أنه يسهم في تدعيم الجهاز الحركي ويساعد على إنقاص الوزن.

وأوضح رئيس المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية أنه ينبغي ممارسة المشي السريع يوميا لمدة نصف ساعة، مع مراعاة المشي على أرضيات مختلفة كالمشي على الأسفلت تارة والمشي على الحصى تارة أخرى؛ حيث يعمل ذلك على تدريب كل المجموعات العضلية الكبيرة تقريبا من ناحية ويساعد على حرق الطاقة من ناحية أخرى.

ومن المهم ارتداء حذاء متين ومريح وذي مقاس مناسب لتجنب الآلام والبثور أثناء ممارسة رياضة المشي السريع.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

التمارين على جهاز المشي تخفّف آلام الدورة الشهرية

دراسة جديدة تربط بين المشي السريع والعمر المديد