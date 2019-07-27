شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة المشوية تسلية وصحة حلوة.. اعرف فوائدها على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذرة المشوية من الأطعمة المسلية التى يفضلها الكثيرون، خصوصا الأطفال، نظرا لمذاقها الطيب وشكله المبهج، فضلا عن ذلك تحتوى الذرة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة. وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن فوائد الذرة المشوية هى:



ذرة مشوية

1: تحتوى الذرة على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.

2: يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحمى من عسر الهضم والاضطرابات التى يتعرض لها، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الالياف.

3: تناول الذرة المشوية يعمل على تقوية الأعصاب وحمايتها من التلف والمشاكل التى تتعرض لها.

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ذرة

4: ينصح المرأة الحامل بتناول الذرة المشوية نظرا لاحتوائها على الفوليك أسيد الذى يحافظ على صحة الجنين ويحميه من التشوهات الخلقية.

5: تحتوى الذرة على بعض العناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته الجسم من الأمراض والأوبئة.

6: يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات.

7: يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الجلطات والأمراض.